Elva linnaujula plaan jagab rahva kahte lehte

Elvalased on aastaid unistanud oma ujulast, mis peaks lõpetama ka õpilaste ujumistundide mure. Viimasel ajal on ujula saanud kohalike seas aga tüliõunaks. Osa inimesi arvab, et kaua oodatud hoone tuleks võimalikult kiiresti valmis ehitada. Teine osa nõustub sellega, ent leiab, et lubatud maksimumsuurusega, 2120-ruutmeetrine hoone, mis hõlmab märkimisväärse osa Verevi rannast, sinna ei sobi.