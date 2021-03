«Kogo on oma innovaatilise näituseprogrammiga võtnud südameasjaks just noorema põlvkonna kunstnike tutvustamise,» ütles Eesti kaasaegse kunsti arenduskeskuse direktor Karin Laansoo. «Kutse osaleda tänavu Liste messil on rahvusvaheline tunnustus tehtud tööle. Liikuda kolme aastaga galerii asutamisest Liste ridadesse on suur saavutus.»