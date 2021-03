Tartu 2024 juht Priit Mikk lahkub isiklikel põhjustel ametist

Tartu linnapea ja sihtasutuse Tartu 2024 nõukogu esimehe Urmas Klaasi hinnangul on töö ja panus, mis Priit Mikk on endast andnud, väga suur. «Väärtustame seda terve meeskonnaga ja see on meile oluline. Priidu teadmisi ja kogemusi saame kasutada loomenõukogus, kus ta hindab ja nõustab projekte, mis kujundavad Tartu 2024 programmi,» lisas Klaas.