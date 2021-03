Trükis teavitab kümnetest algavatest teetöödest

Abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Tartu linn on aktiivselt ja õnnestunult taotlenud välisrahastust, et vajalikke teetöid võimalikult suures mahus ette võtta. Sel aastal investeerib linn tänavatesse mitu miljonit eurot objektipõhist toetust. Töösse minevate ehituste puhul on läbivaks jooneks jalgsi ning jalgrattaga liikumise mugavamaks ja ohutumaks muutmine.