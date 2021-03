Kadrioru õnnetus saab õppetunniks ka Tartus

Küsimus oli, mida saab pargi pidajalt nõuda külastajate elu ja tervise kaitseks, ning otsus, et hüvitise kaalumisel pole oluline, kas puu oli ohtlik, vaid kas piisava hoolsusega tegutsedes oli võimalik avastada, et see on ohtlik. Murdunud puude tõttu tekkinud kahju hüvitamine pole Tartuski võõras teema.