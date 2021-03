Ka mina tahan teha seda, mis mind kõnetab. Ometigi pean leppima pea kaks korda madalama palgaga lihtsalt selle pärast, et kedagi ei huvita, kui palju riigipalgalise õpetaja pangaarvele raha laekub. Vähe sellest, riik püüab jätta muljet, et täiskohaga töötava õpetaja palk on üle keskmise.

Vastne haridusminister Liina Kersna tegi 2018. aasta sügisel paljulubavad rehkendused, et õpetajate palga tõstmine 2000 euroni nõuab kõigest 113 miljonit eurot. Arvestades seda, kui palju eelnev valitsus raha võlgu võttis, võiks öelda tõesti, et kommiraha. Tol aastal oli õpetajate palk 1150 eurot. Praegu on see 1315 eurot. Viiendik on tulnud, ülejäänud palgatõus jääb nähtavasti kaugesse tulevikku.