Tartu tänavatel alustati kevadkoristust

Tartu linn on koos Tartu majaomanike ühinguga paigaldanud linna sada puistematerjali konteinerit, millest majaomanikud on saanud talvel võtta graniitkillustikku. Kasutuskõlblik puistematerjal tuleb kokku harjata ja teelt eemaldada ning võimaluse korral ladustada, et materjali saaks kasutada ka järgmisel hooajal. Puistematerjali on hea kasutada ka näiteks aiateede remondil täitematerjalina.