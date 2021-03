Värska veest valmis ülikooli teadlaste abiga ninasprei

Võrrelnud Värska vett ookeani- ja mereveega, tõdesid teadlased, et nende soolsus on üsna võrdne, aga puurkaevuveel on siiski üks eelis – see on steriilne ega vaja lisapuhastamist. Nimelt puudub maapõuest pärit mineraalveel inimtekkeline keskkonnamõju ning see sisaldab kõiki väärtuslikke mineraalaineid ja mikroelemente, mis on aastatuhandeid maasügavuses olnud.