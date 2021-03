Valimisliit Tartu Eest ettepanek arengu- ja planeerimiskomisjonile

Viimasel ajal on Tartus väga aktiivseks muutunud arutelu nn keskpargi ala üle ning paljud tartlased on väljendanud soovi see ala tervikuna säilitada ja arendada pargina.

Tartu linnavolikogu 1. aprilli 2021. aasta istungile on esitatud ka õigusakti eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine.

Vastavalt Tartu linna põhimäärusele § 10 (4) teeme muudatusettepaneku Tartu linnavolikogu otsuse eelnõusse Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine, mille osa on Tartu linna üldplaneering 2040.

Meie muudatusettepanek:

Muuta Tartu linna üldplaneeringut 2040 ning määrata nii nimetatud keskpargi ala (Poe, Vabaduse pst, Uueturu ja Küüni tänavate vaheline ala) kogu ulatuses rohealaks.

Lugupidamisega,

Hannes Klaas ja Tanel Tein

Linnavolinikud

Valimisliit Tartu Eest