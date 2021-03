Tartu rattaringluse edu annab julgust meie linnas rajada ka jalgrattatööstus. Idee on uus, aga turg suur.

Kevad on kohe tulemas ja koos sellega algab ka pikisilmi oodatud rattaringluse hooaeg. Paraku on me rendirattad varsti üsna põdurad. Nende saabudes registreeris end kasutajaks lausa 30 000 inimest, tegelikke kasutajaid on umbes 20 000. Neist omakorda pooltele on ratas saanud igapäevase elu vääramatuks osaks.