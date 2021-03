Terviseamet koostas Aivar Kokale väärteoprotokolli

Kokal on õigus väärteoprotokolli kohta esitada vastulause. Seniks kuni vaidlustamise aeg pole läbi, ei saa ka protokolli sisu täpsemalt kommenteerida. Karantiininõuete rikkumise eest on maksimaalne karistus 200 trahviühikut ehk 800 eurot. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht sõnas eelmisel nädalal, et menetlus on veel pooleli ning pole selge, millal otsusele jõutakse.