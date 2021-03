Kastre vallavanem Priit Lomp näitas Vooremäel, milline näeb välja hooldatud mets (vasakul) ning milline hooldamata mets. Pildil on Kastre vallale kuuluv metsatukk. FOTO: Sille Annuk

Vooremäe terviserajad on armastatud kant Tartu ja selle lähiümbruse spordisõpradele. Kui lund jagub, on rajad tihedalt suusatajaid ja kelgutajaid täis. Lumeta ajal käiakse seal jalgrattaga sõitmas ja jooksmas. Lisaks harrastussportlastele on terviseradu ümbritsevad metsad ka seeneliste meelispaigad.