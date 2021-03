Linnade linnuvaatluspäeval pööratakse tähelepanu elurikkusele linnas ja juba veebruari lõpus alguse saanud rändlindude saabumisele. Paljud rändlinnud, näiteks põldlõokesed, kiivitajad, sookured ja haned on juba kohale jõudnud. Tõenäosus kohata mitmesuguseid kevadekuulutajaid on tänavusel linnade linnuvaatluspäeval väga suur.

Eesti ornitoloogiaühing soovitab vaatlustega alustada juba hommikul, sest siis on linnud häälekamad ning neid on lihtsam märgata. Kirja tuleb panna vaid need liigid, kelle äratundmises ollakse täiesti kindel.