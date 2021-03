Tiina Konsen on Tartumaa tuntud ja armastatud rahvakultuuri ürituste korraldaja – 2020. pälvis ta maakonna kõrgeima kultuuripreemia ehk kultuurkapitali Kultuuripärli

Eesti folkloorinõukogu vahendas, et Tiina Konseni algatatud ja elluviidud folkloorisündmused on mitmekülgsed ja harivad, pakkudes alati aktiivset kaasalöömise võimalust eri vanuses põlvkondadele, aga ka siin elavatele erinevatele rahvustele. «Tema järjepideva 30 tööaasta sisse mahub kirju kimp maakondlikke laste ja noorte folklooripäevi, kevad-suviseid Taaralinna taaderante ning sügis-talviseid Taaderandi talisteid, rahvarõivapäevi ning rahvarõivaste kirbukaid. Üle kümne aasta on ta Tiigi Seltsimajas korraldanud seminaride sarja «Pärimuskultuur linnaruumis,» seisis folkloorinõukogu tunnustamise kirjas.