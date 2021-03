Piirissaarele kerkib mänguväljak

Eelmise aasta lõpus esitas Tartu vallavalitsus Peipsiveere programmi 2021. aasta taotlusvooru projekti «Piirissaare avaliku mänguväljaku rajamine». Projekt kanti tegevuskavasse ja mänguväljaku kavandatav valmimise aeg on hiljemalt oktoobris 2022. Mänguväljaku rajamine läheb maksma 22 781 eurot, millest toetuse maht 19 363,85 eurot.

«Suviti elab Piirissaarel päris palju lastega peresid ja ka turistide arv, kes koos lastega saart külastavad suureneb pidevalt. Mänguväljak rajatakse valla teenuskeskuse juurde ja see on avalikuks kasutamiseks,» sõnas Tartu abivallavanem Tarmo Raudsepp.

Piirissaare teenuskeskuses töötavad juba praegu raamatukogu, wc- ja duširuum ning valmimas on kogukonnaköök.

« Seega on see paik, kus külastajatel ja peredel on võimalik jalga puhata ning ka pikemaks ajaks, näiteks telkimiseks, puhkama jääda. Saarel puudub hetkel sellelaadne puhkekoht ja projekti elluviimine laiendaks nii kohalikele kui ka külastajatele saarel olemise võimalusi,» lisas Tarmo Raudsepp.