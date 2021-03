Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1419,7. Tartu linnas on sama näitaja 530,57

Eestis on Cocid-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 191 723 inimesele, kaks doosi on saanud 60 555 inimest. Tartumaal on esimese vaktsiinisüsti saanud 27 247 inimest, Jõgevamaal 5871. Tartumaal on ka deise vaktsiinidoosi saanud 10 120 inimest, Jõgevamaal 1724.