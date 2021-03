Läbi akna saab mänguasjamuuseumi külastada

«Lapsed on teatavasti suured kogujad, kui neil on võimalik koguda kas kommi- või šokolaadipabereid, väikseid pehmeid mänguasju või neile meeldivaid kivikesi, siis väga paljud seda teevad,» sõnas muuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Pärnits lausus, et tema kogus väiksena kummiloomi. «Mul oli hiigelsuur kogu, aga see polnud selline kogu, mis seisaks lihtsalt kapi peal, vaid me mängisime nendega igapäevaselt,» rääkis ta. Pärnitsa enda asju säilinud ei ole, aga näituse tarbeks leidis ta muuseumikogudest täpselt samasugused mänguasjad, nagu tal lapsena olid.

Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro märkis, et tema kogus värvilisi klaasitükke, katkiläinud tasside kõrvu ning marke, mille saamiseks käis ta iga nädal margipoes. Samas koguvad mitmed töötajad ka praegu erinevaid asju. «Aknanäitusel on näha, et paljud väikesed kollektsionäärid on säilitanud ka suurena kogumiskire ja naudivad uute esemete otsimist oma kogudesse, milleks on kas karahvinid, mängukaardid või mündid,» rääkis Vaaro.