Ilmatsalu järve äärest algav Linnutee matkarada kulgeb osaliselt osaühingu Ilmatsalu Kala valduses. Aprillist keelab maaomanik aga Ilmatsalu Kala maal viibimise, parkla tahvlil on punane silt, mis sellest teavitab. FOTO: Kristjan Teedema

Kevad viib rahvast rohkem loodusesse ning linnaäärsed matkarajad täituvad nädalalõppudel jalutajate ja ratturitega. Ülikoolilinnas matkaradasid aga napib ja aprillist läheb valik veel kesisemaks, sest OÜ Ilmatsalu Kala keelab oma territooriumil liikumise, mis tähendab, et mööda Ilmatsalu jõe kallast kulgevale Linnutee matkarajale pole huvilised enam oodatud.

Maaomanik tähistab külaliste vältimiseks keeluala. Et ka linnuvaatlustorn on Ilmatsalu Kala maal, on ka seda aprillist võimatu kasutada.