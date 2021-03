Aasta tagasi teatripäeval, 27. märtsil oli Tartu Postimehes esimest korda rubriik «Reedene rõõm», mis on ilmunud reedeti tänini. Selles on intervjuud rohkem või vähem tuntud naiste ja meestega. Igaüks neist on kõige muu kõrval vastanud ühele küsimusele, mis on tekkinud Kaarel Kilveti (1944–2005), Jüri Aarma (1951–2019) ja Lauri Nebeli ehk ansambli Hampelmann esitatud laulust «Reedene rõõm». Tänasel reedel vastab küsimustele Lauri Nebel (72).