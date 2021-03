Valimisliidu Tartu Eest eestvedajad panid oma kavandile nimeks Keskpark 2024. Kontseptsiooni järgi tahab valimisliit, et pargist ei võetaks maha ühtegi puud, kõik atraktsioonid, terviserajad ja muud elemendid tuleb paigutada puude vahele. Visiooni autorid on valimisliidu liikmed Vahur Kalmre ja Tanel Tein, keda on abistanud arhitekt ja 3D-animaator.

Kalmre sõnul on linlased leppinud sellega, et keskpark on praegu suuresti vaid läbikäigukoht. «Meie tahame seda suhtumist muuta, tahame, et see park oleks koht, kuhu inimesed tuleksid ja jääksid,» sõnas ta. Pargist saaks muidugi ka lihtsalt läbi minna, aga Kalmre sõnutsi oleks nende visiooni järgi pargis rohkem kohti, mille pärast inimene sinna jääda tahab.