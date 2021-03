In Memoriam Karl Kull

«Ta oli tohutult töökas. Mäletan, et esimestel aastatel tema käe all õppides ei olnud mul ühtegi vaba päeva, töötasin ka kõik nädalavahetused ja suved,» meenutas Heido. Ta lisas, et kunagi Kulliga koos tööl olles ei vaadanud nad kella. «Tegime ära kõik, mis oli vaja teha, ükskõik, kas töö lõppes südapäeval või südaöösel,» rääkis Heido.

Samas tunnistas Heido, et kolleegidel oli vahel Karl Kulliga keeruline läbi saada. Kull oli väga otsekohese ütlemisega ning ta ei jätnud midagi enda teada, kui tundis, et on vaja ära öelda. «Aga kui ütles, siis asja eest. Seepärast ta ka nii kõrge eani elas, et ta elas väljapoole,» sõnas ta.