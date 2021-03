Nojah, on teisitimõtlejaid, kes ütlevad, et see pole see. Et veebist ei näe kunstnike loomingu tõelist suurust, ei hooma kogu komplekti selle täielikus olemises ja olemuses. Nende arvates ei suuda kaamerad edasi anda vaataja ja ruumi suhet, tungida värvide kasutamise peensustesse. Mõni puutejanus isik halab, et ei saa käega katsuda, et vanasti oli vahva kombata salaja kergelt maali või skulptuuri pinda, panna nina vastu ja tõmmata värvide ja muu materjali hõngu otse ajju.