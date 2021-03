Ka on Marek Kiige sõnul 1991. aasta statistika kohta raske öelda, mida need numbrid täpselt sisaldavad ja kas neisse on sisse arvatud kõik tulekahjuliigid.

«Vaevalt, et päästjad 1990. aastate korstnate tahmapõlenguid kustutamas käisid niisama palju kui nüüd,» lisas Marek Kiik. «Selge on aga, et hoonetulekahjusid oli küll oluliselt rohkem kui praegu. Minagi alustasin 1997. aastal, ja just sügis-talvisel ajal, mil sattus harva niisuguseid töövahetusi, kus Tartus mõni maja ei oleks põlenud, olgu siis Supilinnas või tolleaegses Hiinalinnas.»