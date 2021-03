Koolid pingutavad, et hoida alles laste ja noorte koolirõõmu

«Kõigil on praegu pingeline, nii õpilastel kui ka vanematel,» tunnistas Tamme gümnaasiumi 11. klassi õpilane Tormi Kalle. Ise ta olukorda ülejõukäivaks siiski ei pea ning leiab, et nende koolis on üsna hästi toime tuldud. «Mõnel õpilasel on olnud raskusi küll, tavaliselt mõnes üksikus õppeaines,» ütles Tormi Kalle. «Mul endal oli ka ühes aines tunne, et kodutöid oli liiga palju. Aga meie koolis saab õpetaja või klassijuhatajaga rääkida ja need asjad lahenevad.»