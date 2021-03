On tõsi, et vastavalt hasartmängumaksu seadusele eraldatakse 60,6 protsenti laekunud hasartmängumaksust kultuuriehitistele. Samuti on tõsi ka see, et kunstimuuseum ja raamatukogu on kultuuriehitised. Ning varem on kasiino- ja lotomängijate rahast ehitatud Kumu, Eesti muusikaakadeemia ja ERM.