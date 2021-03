Kõik teavad, et teema pole uus. Kultuurikeskust on kavandatud ja sellest räägitud vähemalt tosin aastat. Arutelu elavnes 2017. aasta kohalike valimiste ajal. Ja otse loomulik, et nüüd, uute valimiste lähenedes, läheb teema jälle tuliseks. Liiatigi arvati kultuurikeskus mullu sügisel riiklikult tähtsate kultuuriehitiste eelnimekirja, mille lõplik sõelumine on veel ees.