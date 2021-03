Mairi Tempel, Linda Jahilo, Anu Amor-Narits ja Seili Ülper: Paneme linnasüdames kultuurisüdame tööle

Südalinna kultuurikeskusest on viimasel ajal palju räägitud, aga rohkem välimusest kui sisust. Ometi peaksime praegu juba hoopis teravamalt vaatlema, kuidas tulevane hoone seest välja näeks, millise sisuga raamatukogu ja kunstimuuseum selle täidaksid. Alles siis, kui me teame täpselt, millise sisuga uus kultuurikeskus tartlastele kõige suurema vaimse kasumi pakuks, saab selle ümber hakata joonistama maja. Me ei vaja ju maja maja pärast, vaid maja kultuuri hoidmise, hoolimise ja edendamise pärast ning loomulikult ka selle pärast, et tartlased samuti nagu naabrid lähemalt ja kaugemalt väärivad nüüdisaegseid näitusepindu ja 21. sajandisse sobivat raamatukoguruumi.