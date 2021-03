Tselluloositehasest peaks alustama. Sellele vastu olemisele tekitas linnapea Urmas Klaas korraliku poliitilise kapitali. Meenutagem, et tselluloositehase rajamise plaanide ajal ei olnud Klaasi Reformierakond ka valitsuses, nii et osalt sai tehasele vastu olemist näidata ka tarviliku sõltumatusena valitsusest.

Nüüd aga olukord muutus, sest Reformierakond on eesotsas peaministriga tagasi valitsuses. Ja tekib mitu suurt küsimust. Kas tundis enne kohalikke valimisi Klaas ise, et tartlased on unustanud tema vastuseisu tselluloositehase rajamisele ja vaja on uusi poliitilisi punkte? Või mõtlesid Reformierakonna peakorteri spinndoktorid välja, et potentsiaalne häälemagnet Klaas võiks saada Süku plaaniga veelgi rohkem hääli ja tõmmata sellega ka enam reformareid linnavolikokku?