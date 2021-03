Mõlemal poolel on ilmselt omajagu õigust. Tartu kunstimuuseumil ja linnaraamatukogul on vaja nüüdisaegseid võimalusi, kahtluseta. Kui suuremat pilti vaadata, on see ka Tartu tulevase konkurentsivõime küsimus Eesti teise suurema keskusena – et siinsed kesksed kultuurikandjad kehvade tingimuste tõttu ei kiratseks. Ja kui ehitada Tartule uus ilus kunstimuuseum, siis kahtlemata mitte kuhugi nurga taha, vaid ikka linna keskele, nähtavasse kohta inimeste loomulikule liikumisteele.