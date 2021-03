Tartus käib juba aastakümneid hiiliv parkide hävitamine. Iga üksiku parginurga või puu kaotamisega kaasneb linnaisadel sama jutt: rohealad on meile küll väga olulised, aga hetkel on hädasti vaja kaotada siit mõned puud, sellel pole ju teab mis grandioosset mõju. Ja nii võetakse ette järgmised puud ja siis jälle järgmised. Äsjane musternäidet kahe abilinnapea sulest: «Tartu kesklinnas on sõjahaavade tõttu rohelust aga küllalt palju, ühe olulise kultuurihoone võime me sellesse rohelusse mahutada ilma, et sellest oluliselt elukvaliteedis kaotaksime.» Linna kodulehel olev selgitus «Hoone sobitatakse parki, mitte ei ehitata pargi asemele» tekitab koguni küsimuse, kas maja hakkab parki säilitavalt puude kohal õhus hõljuma.