Juhan Javoiš: võtame kesklinna üle!

Eks ole juba enne koroonatki pannud kukalt kratsima need südalinna ostukeskustes laiutavad lugematud butiigid, mis seisavad justkui alati tühjad, üksik müüjanäitsik igavlemas leti taga. See tühjus on tegelikult kapitalismi loomulik kaasnähe: kui raha ühiskonnas jaotub nõnda, et väga vähestel on väga palju, siis eraldatakse neile vähestele ka palju poeruumi, isegi kui 99 protsendi linlaste jaoks läheb see osa meie kesklinnast täielikult raisku. Nõnda see loomulik looduslik normaaljaotus toimib – seni, kuni teadlik linnaruumi kujundus vahele ei astu.