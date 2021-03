19. märtsil ERRi portaalis tõin välja vastaste mõttelise ühisosa, ent kui detailidesse minna, siis vastasrind hoopiski killustub. Meenub Albikära Antsu lugu: ühed kurdavad majja plaanitavate äripindade rohkust, teised ei usu, et need kulusid tasa suudaks teenida. Kolmandad pelgavad hoone mastaapi, samas kui neljandad osutavad, et kõik raamatukogu funktsioonid keskusse ei mahugi. Kavast kindlas toonis kõnelemine toob süüdistusi arutelu välistamise kohta, lahtiste otste möönmisele kostab aga vastuseks: «Haa! Te ei tea veel isegi!»