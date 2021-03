Kus on asi läinud viltu, et oleme jõudnud siia, kus oleme. Kuskil on ju tehtud viga, et kultuur ja linnaloodus on pandud niimoodi teineteise vastu, et inimesed on karvupidi koos. Et paljusid tartlasi, kes tahavad ja kaitsevad parki, on hakatud lausa halvustama.