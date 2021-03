Pallase galerii keldrikorrusel on avatud fotonäitus «Nagu tema seda näeb», mida saab vaadata virtuaalselt kõrgema kunstikooli Pallas kodulehel ja galerii Facebooki lehel. Näitus koosneb nelja Läti naisfotograafi piltidest. Kaamerasilm on vaadelnud mehi, vaatluse all on maskuliinsuse mõiste, selle konstrueerimine ja rolli kandmine.