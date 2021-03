Professor August Rauber tuli Saksamaalt Tartusse 1886. aastal ning jätkas siin oma maailmatasemel teadustööd. Tema panus anatoomia kui eriala arendamisse ja järgnevate põlvkondade õpetamisse on olnud ainulaadne. Näiteks on tema sulest ilmunud mahukas inimese anatoomia õpik-atlas, mida kasutatakse siiani üle maailma inimese anatoomia õppimiseks. Kõik, mille ta enam kui sajand tagasi inimese anatoomia kohta kirja on pannud, kehtib tänapäevani, mis näitab tema töö põhjalikkust.