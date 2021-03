Kesklinnas pargialasid ja jõekaldaid jagub. Ometi tuleb ühel kenal suvepäeval kellelegi pähe võtta kimbuke kiduraid kasekesi ja sättida need punaste plastraamide vahel asfaldile. Lõõskaval asfaldil on ka basseinikene ja mõned võrkkiiged ja rannatoolid. Autovabaduse puiestee. Me ei küsi, miks. Me oleme loovad ja enneolematud ja küsime, miks mitte.