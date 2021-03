Tartu ülikooli teaduskool kutsub üleriigilisele riigikaitseõpetuse võistlusele

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on kaitseministeeriumi ja Tartu ülikooli teaduskooli korraldatava võistluse eesmärk tutvustada kaitsevaldkonna ja teaduse vahelisi seoseid ning tekitada huvi riigikaitse vastu.

«Riigikaitseõpetus on suures osas lõimitud matemaatika, füüsika, ajaloo, geograafia ning ühiskonnaõpetusega,» märkis Laanet. «Seoste loomine ning insenerilik mõtlemine on riigikaitsevaldkonnas äärmiselt olulised,» lisas ta.

Tartu ülikooli teaduskooli direktori asetäitja Marek Järviku sõnul on võistlus eelkõige suunatud gümnaasiumi ja kutseõppe õpilastele, kel võib juba olla läbitud riigikaitseõpetuse valikaine, ent mõõtu võtma on oodatud ka nooremad õpilased, kel huvi riigikaitse teemade vastu.

«Võistlus on esimene nii-öelda lakmustest, millega kõrvutada õpilaste teadmisi riigikaitsest ning omakorda mõõta riigikaitseõpetajate töö tulemuslikkust,» ütles Järvik. Ta lisas, et riigikaitsevõistlus on nii-öelda pilootprojekt ehk suure huvi korral võiks tulevikus korraldada ka riigikaitseolümpiaadi.

Laaneti sõnul on analüüsioskuse ja kriitilise mõtlemisvõimega inimesi riigikaitses alati vaja ning just selliseid oskusi uuel võistlusel proovile pannakse ja arendatakse. Ta lisas, et valikainena toetab riigikaitseõpetus gümnaasiumi õppekavas nimetatud ühiskondlike väärtuste ja patriotismi arendamist, et õpilastest kujuneksid eetilised, vastutustundlikud ja aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed.

Järvik märkis, et võistlus sai nime intelligentse ja tugeva kaitsetahtega linnu järgi. Ühtlasi on «Hakk» sõnade haritus, asjatundlikkus, kodanikuteadlikkus ja kaitsetahe esitähtedest moodustunud akronüüm. «Kõik need sõnad peegeldavad võistluse olemust,» lisas Järvik.