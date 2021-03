Kaleidoskoopi oli jälgimas aga roheideede konkursi Negavatt projektijuht, kes kutsus Mündi edasi kandideerima Negavatti. Seal saadigi eriauhinnaks pääs Ajujahi saja parima hulka. «See on äge, et meil on igal võistlusel olnud mingi asi, mis meid on edasi viinud ja uue väljakutse avanud,» sõnas Mündi tegevjuht Marilin Berg.