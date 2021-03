Pärast Tartu-perioodi sõitis Bergmann Saksamaale, esmalt Würzburgi ja seejärel Berliini, kus ta tõusis ülikoolihaigla Charité kirurgiaosakonna juhatajaks. «Charité» esimene hooaeg, mis jõudis saksa vaatajateni 2017. aastal, saab alguse 1888. aastal. Sarja mitmed tegelased on selle aja tunnustatud teadlased, nagu Robert Koch, Emil Adolf von Behring ja Paul Ehrlich, kes on kõik saanud oma teadustöö eest ka Nobeli preemia. Rae ütles, et ka Bergmann nomineeriti ühe korra Nobelile just aseptika meetodite ja ajuhaigustest kirjutamise pärast, ent suur tunnustus jäi siiski saamata.