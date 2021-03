Esmalt koguneti umbes keskpäevaks Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärde ja sealt sõideti edasi linna suunas. Tartus sõitis kolonn muu hulgas politsei- ja piirivalveameti hoone parklast läbi ja tiirutas Tartu linnas ringi.

Sedavõrd palju autosid oli täna keskpäeval Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Algatuse Facebooki lehel kirjutatakse, et meeleavaldus toimub vabaduse, rahu ja demokraatia eest. «Ühtse ja rahumeelse kogukonnana astume vastu vabaduse ja isikuõiguste põhjendamatule piiramisele,» seisis Facebooki ürituses. Tartu autokolonni eesotsas oli Maido Päike, kelle sõnul leiavad algatusega ühinenud inimesed, et praegune koroonapoliitika pole mõistlik.

Tema arvates kahjustavad lukustusmeetmed ühiskonda kaugelt rohkem kui viirus ise. «Need inimesed, kes siin kolonnis on, ütlevad, et see ei ole okei, mis toimub – valitsus peaks tuure natuke maha võtma,» sõnas ta.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedosk ütles, et politsei võttis Lõuna-Eestis enne meeleavaldust selle eestvedajatega ühendust, selgitati praegu kehtivaid reegleid ja juhiti tähelepanu ohukohtadele. «Kuivõrd oli teada, et täna võib tänavatele tulla palju autosid, suunasime patrulle rohkem liiklusesse, et rikkumisi ennetada ja neid avastada,» sõnas Pedosk.

Lisaks kontrollivad politseinikud viiruse levikuks kehtestatud piirangutest kinni pidamist. Vajaduse korral selgitatakse inimestele veel kord reegleid või edastatakse info rikkumise kohta terviseametile, kes otsustab menetluse alustamise.

Pedosk ütles, et Tartumaa meeleavaldus veel kestab, aga politsei on tuvastanud mõned liiklusrikkumised. Näiteks on eiratud keelavat foorituld või jäetud turvavöö kinnitamata. Liiklusrikkujate suhtes viib politsei kohapeal läbi menetlused. Lisaks on Tartus olnud mõni juhtum, kus on takistatud liiklust.

Politsei fikseeris need sündmused ning nendega tegeletakse edasi. Ühtlasi tuvastas politsei, et üks liiklust takistanud mees rikkus eneseisolatsiooni nõudeid. Positiivse koroonaproovi tulemusega mees pidanuks täna viimast päeva kodus olema. Info selle rikkumise kohta edastas politsei terviseametile.

Autokolonn kogunes keskpäeval Võru maantee äärde ning edasi tiirutati ka linnas sees. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ütles, et amet on sellest üritusest teadlik ja on valmis sekkuma, kui piiranguid seejuures rikutakse. «Terviseamet eeldab, et Eesti inimesed on piisavalt mõistlikud, et sellisest üritusest mitte osa võtta. COVID-19 olukord on väga kriitiline, haigestumus on kõrge kogu Eestis,» sõnas Pruudel.

Ta lisas, et tänase seisuga on Eestis surnud 780 koroonaviirusega nakatunud inimest, haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid loetud kohad. Uusi voodikohti suudetakse avada plaaniliste ravikohtade arvelt.