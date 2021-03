Eriala asjatundjad ütlevad, et siirdamiseks sobiliku kopsu leidmine on võrreldav lotovõiduga. Ometi on üks siirdamist ootav patsient juba mitu korda sellest võimalusest ilma jäänud, sest Ülenurmel asuva Tartu lennujaama tööaeg pole võimaldanud organist kohale toomist.