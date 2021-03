«Toidupank ootab enamasti annetuseks sellist toidukaupa, mis on pika säilivusajaga, nagu näiteks kuivained või erinevad konservid-purgisupid. Palju keerulisem on värskete toiduainete ning puu- ja köögiviljaga, mida on küll väga vaja, kuid mis nõuavad kindlat hoiustamise temperatuuri ja kiiret laialijagamist,» rääkis Toidupanga juht Piet Boerefijn.

«Rimiga on meil kokkulepe, et saame annetuseks tehtud puu- ja köögiviljast võtta vajaliku koguse just siis, kui meil tarvis on. Tartumaal lähevad annetuseks saadud puu- ja köögiviljad toidupakkidesse järgmise 3 kuu jooksul. Oleme Rimile väga tänulikud, et nad puudust kannatavatele inimestele nii tervisliku kingituse tegid,» ütles ta.

Toidupanga juht märkis, et toiduabi vajajate hulk on alates oktoobrist aina kasvanud. «Täna saab meilt toiduabi 60% rohkem inimesi kui tavaliselt. Aitäh kõigile annetajatele ning vabatahtlikele, kes meile abiks tulid!»

«Olen väga rõõmus selle üle, et meie kliendid olid hoolimata rasketest aegadest abivajajate suhtes veel heldemad kui eelmisel aastal,» sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe.

«See tähendab, et keerulistel hetkedel oskavad eestlased kokku hoida. Kuna paljud tegid oma oste pigem veebipoest ja füüsilisse poodi ehk jõuti mõnevõrra vähem, on annetuste arv siiski kasvanud – järelikult läheb kaasmaalaste saatus meile vägagi korda ning abivajajaid märgatakse. Palju tänu kõigile, kes Toidupanga ostukärudesse annetuse jätsid,» lisas ta.

Vaido Padumäe lisas, et sel korral otsustas Rimi anda iga kilo annetatud toidu kohta kilo puu- ja köögivilju.

«Puu- ja köögiviljad on selline toidukraam, mis on jäänud nende inimeste menüüs tagaplaanile, kelle jaoks on söögi ostmisel iga sent oluline. Seetõttu otsustasimegi omalt poolt toetada Toidpanka värske ning tervisliku puu- ja köögiviljaga,» märkis ta.