«On äärmiselt kahetsusväärne, et linnapea Urmas Klaasi juhtimisel on Tartu arengu fookuses väga sügav konflikt kultuuri ja looduse vahel,» on kirjas pressiteates. «Ehitada suur maja parki ning nimetada seda keskkonnaprojektiks tundub 21. sajandil uskumatu. Nagu ka see, et vaidleme kultuuri ja looduse tähtsuse üle. Kurb, et selline konflikt üldse võimalik on. Oluline on leida lahendus, millega Tartu pikemas perspektiivis võidab – arendada nii looduskeskkonda kui ka kultuurielu ning luua lisandväärtust, mitte võtta linnakeskkonnast seda ära.»

Valimisliit Tartu Eest ja erakond Eesti 200 teatavad ühtlasi, et on loonud esmase visiooni keskpargi kasutamiseks – Keskpark 2024 – ja lisavad neli visioonipilti. «See ei ole kindlasti lõplik, kuid annab reaalse ettekujutuse, mis suunas võiksime kaaluda koos edasi liikumist Tartu armsas keskpargis. Ootame kõikide ettepanekuid, täiendusi ja muudatusi esialgu meie Facebooki lehekülgedele (Tartu Eest valimisliit, Eesti 200 Tartu),» on kirjas pressiteates.

Rulluisurada. Keskpargi üks võimalikke tulevikuvaateid. FOTO: Repro

Valimisliit Tartu Eest ja erakond Eesti 200 leiavad, et kontseptsiooni Keskpark 2024 oluline eelis on olla keskkonnaprojekt, kus idee elluviimisel säilivad kõik puud ja park muutub aasta ringi kasutatavaks.