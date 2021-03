Kas akordion ja mõtteuidangud ikka sobivad kokku? Kulno Malva tõestab, et see pill on pehme kõla ja sisendusvõimelise seisundilise muusika mängimiseks küll ootamatu, ent väga õige instrument. Helimaastike maalimisel kasutab akordionist ka luuperit ja stompboxi, kuid eelkõige pilli enda avaraid võimalusi.

Kulno Malva mängule lisab värvi plaadi neljandas loos «Kuu laulab kudrustega» Leana Vapper-Dhoore. Plaadi on Susi stuudios salvestanud Sten-Olle Moldau. Miksinud on Viljar Rosin ja masterdanud Michael Anthony Gugliotti.

«Ma olen kindel, et selle albumi kontsertesitus on väga võimas elamus just oma rahulikkuse ja sissepoole suunatud muusika poolest,» märgib Aimar Ventsel (KesKus). «Võrreldes eelmise albumiga on siin vähem elektroonilisi sünteetilisi kõlasid ja tempo pole ka nii peru. Mingit pidi see on seisundimuusika, mille kuulamise hetke peab valima.»