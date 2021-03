Aasta 2020 hakkas lõppema, üle pika aja oli jälle saabunud talv. Oh seda rõõmu 28. detsembril Kassitoomel. FOTO: Margus Ansu

Täna on talve viimane päev ja on, mida meenutada. Üle mitme aasta oli meil lumi maas, väiksed ja suured otsisid välja kelgud, suusad ning uisud. Tartlased suusatasid Tähtvere spordipargis päeval ja ööl, uisuväljakud olid rahvarohked ning paljud pistsid esimest korda elus rinda talisuplusega. Hoolimata sellest, et tuli päris palju ka lumelabidat viibutada, tundsid inimesed looduse pakutavast rõõmu.