2017. aasta kevadel andis Bloomberg maailmale teada ekspertide rühma põhjaliku uuringu tulemused, et nn säästuaeg on rumal, ohtlik ja kallis. Ohtlik, sest rikub unerežiimi. Autoõnnetused, insuldid ja infarktid sagenevad kevadisele kellakeeramisele järgnevail päevadel. Kellakeeramise olematut majanduslikku kasu ning kaasneva segadusega tekkivat kahju ja kahju rahva tervisele on analüüsitud korduvalt, ka meie ajakirjades ja ajalehtedes.