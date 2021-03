FOTO: OÜ Arhitekt Must

Võidutöö «Sajajalgne» loojad saavad preemiaks 10 000 eurot. FOTO: OÜ Arhitekt Must

Hilljuti lõpule jõudnud arhitektuurivõistlus loob eeldused, et aastaks 2025 võiks Elva külje all Tartumaa tervisespordikeskuses, mis on tuntud ka kui Tartu maratoni finišipaik, valmida uus peahoone ja ühes sellega kujundatakse ümber kogu ala.