Kesklinna ulatuslike parkide kohta leidub seisukohti seinast seina. Ühed ütlevad, et neid ei tohi puutuda, sest need on Tartu kopsud ja nende vähendamise korral me lämbume, teised, et enne sõda olid praegused pargialad tihedalt maju täis ja teeme nüüd ka nii. Parim lahendus on ilmselt kusagil keskel. Lämbumisjutt on selge liialdus, samuti pole hetke kontekstis oluline, mis kesklinna lagendike asemel enne sõda oli. Keskpargi Poe tänava poolses osas oli kaubahoov, enne seda promenaad ja veel enne linnamüüri ümbritsev vallikraav. Me võime taastada mõne neist, samas on meil vabad käed, et valida tulevikuks mingi muu, parem variant.