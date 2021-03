Ta ei teadnud situatsioonidest midagi, aga oli kummalisi külajutte kuulnud. Need polnud aga piisavalt tõsiselt võetavad, kuni käesoleva aasta jaanuaris asi uuesti üles kerkis.

«Minuga võeti ühendust ja vihjati, et Naarisa süüdistused on tõsised ja juhtum pole pelgalt ühekordne,» ütles Priit Värv. Talle edastati vihjeid, et tegemist polnud pelgalt piltide saatmisega, vaid ka otsese füüsilise kontaktiga, aga tõendeid sel hetkel polnud.

Elva spordikomisjoni esimees Priit Värv on juhtunust šokeeritud. FOTO: Erakogu

«Mõtlesin siis, et mida ma teha saan, tõendeid polnud. Palusin allikal, kes minuga rääkis, edastada materjalid, nende olemasolul politseile ja jalgpalliliidule, seda ta ka tegi,» rääkis Värv. Mida ta aga ei mõista, on see, kuidas klubi jättis Naarisa endiselt tegutsema, hoolimata ravist, mis talle suunati.

«Tegemist on näotu ja ebamoraalse tegevusega, mis on justkui maha vaikitud ja inimene töötas olulisel positsioonil noortespordis edasi,» selgitas Värv.

Kindlasti mängib oma osa teema välja tulemisel rolli äsja Nõmme Kaljus lahvatanud skandaal. Värvi sõnul on see andnud julgust ka teistele inimestele sellistel teemadel suu lahti teha. Küll aga on liigset tähelepanu ja kriitikat Värvi sõnul saanud nn «vilepuhuja», kes antud juhtumid avalikkuse ette tõi.

«Tema ei ole ju süüdi, vaid ikka antud juhtumid ja kahju on tekkinud tänaseks eemaldatud klubijuhi tegevustest. Samuti ei ole juhtumites süüdi ülejäänud FC Elva treenerid ega jalgpalli kogukond. Seal klubis on palju pühendunud inimesi kes tunnevad ennast selliste asjade käigu pärast äärmiselt häirituna ja neid peame me toetama,» lisas Värv.

Laiemas plaanis paneb ta kubijuhtidele ja treeneritele südamele, et noori tuleb sarnastest teemadest ja juhtumitest teavitada, et hirme oleks vähem. Ohvrid ei räägi, sest kardavad teiste arvamuse pärast.

«Kujuta ette, et oled 14-aastane ja selgub, et olid treeneriga intiimses suhtluses või olukorras. Eakaaslaste arvamus muutub ja sa oled tõrjutud,» selgitas ta.