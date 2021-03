KFC laieneb Tasku keskusesse

Tasku keskuse tegevjuht Annika Oja ütles, et söögikoha avamine peaks jääma aprilli teise poolde, aga see sõltub eelkõige koroonaviiruse olukorrast ja kas kaubanduskeskused üldse saavad 11. aprillil uksed lahti teha. Tartu esimene KFC restoran avas uksed eelmise aasta 1. oktoobril Lõunakeskuse ees parklas.

Peamiselt krõbekana pakkuva kiirtoidurestorani leiab Tasku keskuse esimeselt korruselt, infoleti lähedusest. Oja sõnul kolisid seal enne paiknenud kauplused keskuse teistele pindadele. Oja lausus, et KFC bränd on Eestis olnud vähest aega ja soov see söögikoht Taskusse tuua oli keskusel juba siis, kui kiirtoidukoht alles hakkas Eesti turule jõudma. Oja arvas, et uut söögikohta väärtustaksid ka Tasku kliendid.